Céline BABIN

Je m'intéresse aux théories de la motivation humaine et à ce qui se passe lors des transitions de vie, notamment à l'âge adulte. Ces périodes ne manquent pas : chômage, nouvelle prise de fonction, parentalité, création d'activité, entrée dans la vie active, retraite...

Comprendre les mécanismes de motivations, résignations, rechercher les leviers du sentiment d'efficacité personnel afin de permettre une (re)mise en mouvement efficace et durable est alors d'une aide précieuse pour développer son pouvoir agir face aux aléas de la vie.



après 15 ans d'expérience dans le secteur social, je développe aujourd'hui mon activité de formatrice consultante et de coach en freelance.



Intervenante dans le champs socio-éducatif, associatif et auprès de particuliers, je mène des actions de bilans professionnels, de gestion de périodes de transitions et accompagne le développement de compétences spécifiques auprès de professionnels et de bénévoles impliqués dans des projets collaboratifs.





Mes compétences :

Coaching

Analyser écouter réfléchir agir

Animation de groupes

Théâtre

Accompagnement à l'emploi

Animation de formations

Accompagnement collectif

Rédaction de contenus

Accompagnement individuel

Ingénierie de formation