Dynamique, organisée, souriante, j aime le travail en équipe mais je sais également m adapter à travailler seule.

Mon désir serait de travailler au SMUR et parallèlement partir faire de l humanitaire. N ayant pas d enfant, je souhaiterais voyager plus souvent et mettre à profit mon métier au travers des voyages.



Mes compétences :

Diététique

Psychologie

Santé

Sport