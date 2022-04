Céline BAILLIE - BOUCHEL

Suite à l'obtention de mon Master Santé Publique à la Faculté d'Ingénierie et de Management de la Santé (ILIS), j'ai été embauchée au sein du GIP e-SiS en tant que Responsable Qualité afin de gérer la démarche d'amélioration continue du Système de Management d'Entreprise ainsi que la mise en conformité avec la norme ISO 20000 (gestion des services informatiques) .



Depuis septembre 2017, je suis chargée du pilotage de l'Unité Qualité, Méthodes, Sécurité et Système d'Information, de la gestion de projets institutionnels et de la création de services en lien avec la qualité et la gestion des risques pour les établissements sanitaires et médico-sociaux.



En parallèle, j'interviens occasionnellement en tant que formatrice en IFSI pour le module "Qualité des soins, évaluation des pratiques" auprès des étudiants infirmiers de troisième année.



Mes compétences :

Formation sur la qualité

Suivi démarche qualité (audit, indicateurs)

Mise en oeuvre démarche qualité

Outils de gestion des risques (cartographie, ...)

Connaissances secteurs sanitaire et médico-social

Dématique