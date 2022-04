Celine BALLET

Je suis a la recherche d'un emploie de femme de menage, j'ai dix ans d'experience aupres des particuliers des societe d'aide a domicile qui ma apporter de la rigeur de l'autonomie et de l'entraide et je suis diplomer en production horticole (bpa et bta) ,j ' ai travailler aupres des grossiste et jardinerie ou j'ai pu developpe des relations commerciales je reste a votre disposition pour toute information complementaires au 06.37852117



Mes compétences :

Autonomie

Rigueur