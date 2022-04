Céline BANTZHAFFEN

Bonjour,



Moi c'est Céline, 33 ans. Je suis alsacienne d'origine et vis à Saint-Louis, région des 3 frontières: française, allemande et suisse.

Après avoir effectué mes études au sein de l'ISEG Strasbourg et obtenu mon master chef de produit, j'ai débutée mon expérience professionnelle en tant que chef de secteur. Une expérience terrain qui a aidé à forger mon caractère et persévérer. Mon expérience suivante chez Hilding Anders m'a permit au travers de mes fonctions de perfectionner mes capacités de négociation et mon approche client. Aujourd'hui chez FLY je suis passée de l'autre côté de la barrière. Je mets aujourd’hui mes connaissances acquises ces dernières années au service de ma fonction et me révèle dans le développement produit et la gestion de gamme.

D'un naturel dynamique, j'ai le sens du contact facile et un esprit d'équipe sans faille.

Ma passion pour la décoration et les activités manuelles me permettent de me détendre dans ma vie privée et je mets à profit mon sens du contact à travers les voyages qui me font découvrir avec passion d'autres cultures.



Mes compétences :

Chef de secteur

COMMERCE

Développement des ventes

Distribution

Grande distribution

Manager

Marketing

Merchandising

ventes

Développement produit

Analyse des ventes

Plan promotionnel

Négociation achats

Politique prix et marges

Plan de collection et d'assortiment

Gestion des contrats

GESTION DE GAMME