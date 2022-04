Céline BARREAUD

Je travaille au Centre Pompidou depuis septembre 2007 et je souhaiterais trouver un emploi dans la région nantaise dans les domaines de la prévention des risques professionnels, la sécurité incendie, le conseil ou la formation.



Le Centre Pompidou m'a permis d'acquérir des compétences techniques dans des domaines variés (montage d'exposition culturelles, mécénats, événementiels)

Mon travail est avant tout un travail de terrain et de contacts humains. Le dialogue et l'écoute sont des atouts essentiels pour faire passer un message de prévention aux agents et aux entreprises extérieures.

Ma mission est d'améliorer les conditions de travail des agents, limiter les risques au maximum lors de phases de travail en coactivité.



Mes compétences :

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques professionnels

Recherche

Risques professionnels

Sécurité

Sécurité incendie