Celine BARTOLI

2008-2012, prestataire en rédaction technique / responsable de documentations techniques (clients: Alcatel-Lucent et l'Armée française) chez Phoebe





2000-2007., Responsable documentation technique (Rédacteur technique et formatrice) chez Gemalto(Axalto, ex-filiale de Schlumberger, cartes à puce)



Responsable des documentations (doc, pdf) sur la gestion et les fonctionalités des cartes à puces pour téléphonie mobile

Responsable des documentations d’aide en ligne pour logiciels de prototypage d’applications/applets Java, de gestion de fichiers, de clefs, WIM, SMS, simulateur de mobiles, simulateur de carte)

Responsable des formations internes sur l’Intranet dédié au segment Mobile Communication (gestion des comptes d'accès, formations des utilisateurs, support technique au utilisateurs)



1998-2000, Rédacteur technique (prestataire)

Mises à jour de guides utilisateur (logiciel SAP, logiciel de délivrance de visa...)



Mes compétences :

Documentation

Rédacteur

Rédacteur technique

Rédaction

Technique