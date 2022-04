Celine BAUDIER

Accompagnatrice parentale pour une éducation bienveillante et positive



Professionnelle du développement personnel, de la relation familiale, de l'enfance et de l'adolescence, ma pratique s'appuit sur les découvertes des neurosciences



je m'adresse à toute personnes qui souhaitent tendre vers plus d'harmonie, de bien être tant dans sa vie familiale, personnelle que professionnelle



Diplômée et plus de 10 ans d'expériences auprès des enfants, des ados et des familles

Formée à l'analyse systémique, à l'approche transversale, à la CNV, à l 'écoute active, à l'éducation bienveillante, aux neurosciences ..





Pour un accompagnement à la parentalite je propose :



* Les ateliers FABER et MAZSLISH

* Des Entretiens individuels et familiaux à votre domicile





MES OUTILS :



* LA COMMUNICATION NON VIOLENTE :

- La CNV , basée sur l'écoute empathique explore d'autres voies, il s'agit d'éviter de moraliser, de corriger, d'accuser, de clore une question...

- La CNV mise au point par Marshall Rosenberg est "un processus qui permet à chacun d'entrer en contact avec ses besoins profonds pour mieux communiquer avec bienveillance"

MAIS COMMENT ? en 4 étapes :

- l'observation des faits

- l'expression des sentiments

- l'identification des besoins

- la formulation de demandes claires



* L'éducation positive et bienveillante



* L'écoute active



* Les recherches des neurosciences





Vous rencontrez des difficultés personnelles, professionnelles, familiales...ou vous souhaitez mener à bien un projet, n'hésitez pas à me contacter, j'interviens à votre domicile pour répondre au plus près de votre demande.



Je vous propose aussi d' animer à votre domicile des groupes de paroles de parents qui désirent échanger sur toute questions liées à l'éducation, à la parentalité, aux difficultés rencontrées avec un enfant ou autre membre de la famille. Parce qu' autour d'un café et dans un cadre familial, il est parfois plus facile de parler de soi.





pour en savoir un peu plus sur moi ....

Ma personnalité, ma formation et mon cursus professionnel m’ont permis d’acquérir :

Une grande capacité d’écoute et d’observation, le sens de la relation humaine, du dialogue,

Des valeurs comme l’équité, le respect d‘autrui et de la déontologie professionnelle, l’humilité, la discrétion, le sens collectif, l’implication, la conscience professionnelle,

Des capacités d’évaluation, de synthèse, de rigueur, d’organisation, de remise en question, d’autonomie, de prise d’initiative, d’adaptation à un poste, aux missions, à une équipe pluridisciplinaire, à une commande institutionnelle…à vos besoins

Des connaissances théoriques et cliniques sur le développement psychoaffectif et cognitif de l’enfant et de l’adolescent, sur la psychopathologie, la structuration de la famille, l’approche systémique, la communication non violente, le droit de la famille…

Des connaissances sur les différents modes de prise en charge de l’enfant/ado par les structures et partenaires de l’enfance et de la petite enfance qu’ils soient institutionnels ou associatifs.

La maîtrise des techniques: de conduite d’entretien individuel et de réunion, d’animation de groupe de parole, d’action de prévention, de gestion des conflits.



Les compétences professionnelles et qualités humaines nécessaires à l’élaboration d’une relation bienveillante.



















Mes compétences :

Communication non violente