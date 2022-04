Céline BAUDIN

Issue d'une formation en Marketing au sein d'une école de commerce, j'ai aujourd'hui étendu mes compétences à la communication et à l'assistanat commercial grâce à une polyvalence que j'ai su acquérir au cours de mes différentes expériences.

5 années au poste de chargée de marketing web m'ont permise de mettre un pied dans le monde de l'Internet et des nouvelles technologies, et m'ouvrent aujourd'hui les portes d'une toute nouvelle aventure au sein de X2i.

Je souhaite m'impliquer dans ce nouveau rôle et m'orienter vers la voie du digital afin de m'y développer en termes marketing et commercial.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Outlook

Microsoft Office

GIMP

WordPress

EPSILON

Cisco webex

Dolibarr