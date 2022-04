Christelle GAMBON

Après 5 années au sein de la rédaction C'est ma vie / M6 en tant que journaliste enquêtrice, j'ai eu envie de me diriger davantage vers l’image et de suivre dès lors une formation JRI afin de mieux appréhender toutes les techniques du reportage, de sa conception à sa réalisation.



Aujourd'hui freelance JRI, je suis à la recherche de nouveaux défis et serais ravie d'étudier toutes les opportunités que vous auriez à me proposer. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Communication évènementielle

Partenariats

Presse

Relations publiques