Nicolas Hocq est né le 21 janvier 1979 dans le sud de la France.

Passionné depuis son plus jeune âge par la psyché Humaine c’est donc logiquement qu’il c’est formé a partir de l’âge de 15 ans à la sophrologie.



S’en est suivi la découverte de la PNL, Programmation Neuro Linguistique en 2001 domaine ou il a excellé pour ce diriger tout naturellement vers l’hypnose.



Son premier cabinet, Hypno-Centre Suisse a été ouvert au début des années 2000 en Suisse a Lausanne ou il est très vite devenu une référence dans le domaine de la formation et de la thérapie en Hypnose.

C’est est suivi l’ouverture en France d’Hypno-Centre France à Thonon les Bains ou il deviendra de nouveau très vite devenu une référence dans le domaine de la formation de différents médecins, sages femmes, dentistes et tout autres personnes du corps médical ainsi que le suivi thérapeutique grâce a sa méthode, la méthode NHH. Nicolas Hocq c’est aujourd’hui une présence médiatique, à travers des apparitions télévisées, des dizaines d'articles auprès de la presse écrite et des journaux.

Il se lance aujourd’hui un nouveau défi à la hauteur de ses ambitions avec le tournage de trois dvd pour l’accompagnement au sevrage tabagique, la gestion du poids et du sommeil.





Nicolas Hocq, votre référence en Hypnose

Mes compétences :

Ennéagramme

Hypnose Classique

Hypnose Ericksonienne