Nicolas HOCQUET

Mon métier, c'est exercer des fonctions technico-commerciales (responsable commercial, grands comptes,...) ou des fonctions de responsable d'entreprise ou de service dans le domaine de la gestion des déchets, de l'Environnement et du Développement Durable. Que ce soit dans des (grands) groupes ou des PME/PMI.

J'ai rejoint récemment le groupe TS-Energy, dans sa filiale BTS Biogas, dont l'activité est de concevoir et construire des usines méthanisation. En d'autres termes, transformer en énergie neutre en carbone, et renouvelable, des déchets agricoles, industriels ou ménagers.



Mes compétences :

Gestion des déchets

Dépollution

Bilan carbone

Laboratoire d'analyse

Conseil

Recyclage

Commercial

Sites et sols pollués

Environnement

Grands comptes

Développement durable

Marchés publics

Chantiers