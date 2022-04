Fabienne PAUL (HEDEVIN)

Ingénieur Agronome de formation, j'ai croisé le chemin des Maisons Familiales Rurales en 1995. Je les ai quittées en novembre 2013. Après quelques années en tant que formatrice, j'ai suivi un parcours de formation de Directeur d’Établissement de l’Économie Sociale. Puis je me suis engagée sur des postes de direction ou de direction-adjointe de MFR. Quelques soient les missions qui m'ont été confiées, j'ai toujours été guidée par le goût des défis, d'entreprendre, la gestion des hommes. Définir des stratégies, développer les activités sont mes moteurs. Je vis mon engagement professionnel avec force et convictions.



J'ai réalisé entre janvier 2014 et décembre 2014 une formation réseaux informatiques et télécommunications pour opérer une reconversion professionnelle. Jeune diplômée j'etais intéressée par un poste alliant technique et relations humaines. J'ai concrétisė cet objectif par un poste d'encadrant technique au sein d'un Chantier d'insertion orienté recyclage de matériel informatique/électronique et services informatiques aux petites entreprises/associations ou particuliers. Ce poste requiert des compétences organisationnelles, d'accompagnement de salariés en insertion, commerciales mais aussi techniques. Depuis bientôt 3 ans, je suis responsable technique et logistique au sein de AfB, une entreprise dans le secteur du reconditionnement informatique, qui prône le social Green IT. J'ai accompagné le démarrage du site grenoblois qui est passé en moins de 3 ans de 5 salariés à une quinzaine aujourd'hui. Un beau challenge.



J'ai toujours conçu ma carrière comme un cadre mouvant où il est sans cesse nécessaire de développer de nouvelles compétences, de vivre de nouveaux challenges. Le prochain sera, pourquoi pas, la création d'une activité de soutien scolaire pour des élèves du primaire au lycée, doublée d'une activité d'accompagnement/de formation & conseil dans l'informatique pour tous les âges. En tous cas, je suis toujours en recherche de défis à relever!



Je suis par ailleurs engagée dans la vie locale à travers un mandat d'élue municipale et la gestion de chambres d'hôtes avec mon conjoint. Je considère que l'implication dans la vie de la Cité est un devoir, et ce quelle qu'en soit la forme.



Mes compétences :

Pilotage de structures associatives

Montage de projets de formation

Gestion financière

Gestion des ressources humaines

Gestion opérationnelle d'une structure, d'un établ

Élaboration de projets associatifs, pédagogiques

Gestion de relations partenariales

Conduite d'activités pédagogiques pour un public j

Infrastructure TCP/IP, Ethernet

Sécurité des reseaux (firewall, proxy, pki)

Serveurs Windows (services reseaux, active directo

Poste de travail Windows (partages et droits NTFS,

Virtualisation (virtualbox, Hyper -V)

Connaissances équipements réseaux Cisco et Netgear

Câblage réseaux informatiques