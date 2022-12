Jean VILAIN

Ma carrière professionnelle m’a conduit à créer une société de consultant avec une méthode unique, à la fois concrète (pratico pratique comme disent les clients) et structurante, qui apporte systématiquement d’excellents résultats depuis 35 ans.



Christophe D dirigeant de son entreprise de métallurgie de 50 personnes, et professeur de stratégie en école de commerce dit : « cette approche apporte une structuration rapide de notre stratégie et de notre projet, avec des prises de décision rapides sans atermoiement, et une mise en œuvre immédiate sans procrastination qui implique l’ensemble des équipes ».



Après ma formation d’ingénieur en Electromécanique, j’ai d’abord été formateur à Alger (Coopération) sous la direction des consultants EUREQUIP, société de consultants d’avant-garde en stratégie, transfert de technologie et Ressources Humaines. Puis, j’ai intégré la société EUREQUIP en qualité de consultant ou je suis devenu expert en transfert de technologie. Ensuite j’ai suivi une formation en Contrôle de gestion (ICG PARIS) et une formation Master PNL.



Après 3 ans en tant que responsable de recrutement d’un groupe de BTP de 6000 personnes, je suis devenu DRH pendant 25 ans dans des filiales de grands groupes français et internationaux. Au cours de cette période j’ai piloté des projets de redressements d’entreprises en difficultés qui ont eu des résultats positifs au-delà des attentes de départ.



Aujourd’hui, j’accompagne, avec mes équipes, des organisations de toutes tailles (PME ou grand groupe), de tous secteurs (Industries, Services…) et dans différentes situations économiques grâce à cette méthodologie unique.



Cette méthodologie est validée et améliorée en permanence grâce aux apports des nouvelles découvertes sur les neurosciences et les principes stratégiques et opérationnels de réussites des entreprises performantes. Enfin elle améliore grandement la gestion de la vie de tous les jours d’un manager ou d’un dirigeant.



