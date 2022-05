Quentin BEDARD

Mon profil est fortement marqué par des expériences en tant qu'alternant, étant jeune diplômé. J’ai pu réalisé une première année en alternance au sein d’une petite société, ce qui m’a permis une immersion forte dans le monde de l’entreprise, en ayant l’opportunité de réaliser de nombreuses actions de communication BtoB et BtoC. Étant directement rattaché au directeur général de cette entreprise, j'ai pu observer le fonctionnement de la structure et en comprendre les mécanismes.



J’ai ensuite poursuivi mon alternance durant deux années dans un établissement public, au sein d’une entité nouvellement créée. J’ai ainsi pu travailler sur des supports de communication, de leur conception à leur déploiement, en travaillant également en amont sur les plans d’actions adaptés. À la fin de mon alternance, cette même organisation m’a proposé un poste afin de poursuivre les projets en cours, que j’ai accepté.



J'ai par ailleurs un début de parcours d'études quelque peu atypique. En effet, j'ai débuté par une année en faculté de pharmacie, pour rester dans la continuité de mon baccalauréat scientifique option biologie, mais cette branche ne me convenait pas.

J'ai donc voulu me réorienter dans l'informatique et la communication, après plusieurs semaines de réflexion, mais un problème de calendrier m'a contraint à repousser ce choix d’une année.

Afin d'utiliser cette année à bon escient, et pour donner à mon profil initialement scientifique un aspect plus artistique, j'ai suivi deux semestres en histoire de l'art. J'ai eu la possibilité de poursuivre en 2ème année mais j'ai finalement intégré une formation en informatique et communication.



Ces deux années en DUT Services et Réseaux de Communication m’ont permis de réaliser que ce domaine me correspondait. J’ai donc en toute logique poursuivi par une licence, en me spécialisant dans la communication. A la suite de ma 4ème année d’étude de manager junior en communication, j’ai fait le choix de finaliser ma formation par un master 2 spécialisé en management. Ce diplôme présentait l’avantage de compléter mes connaissances par un volet management en gestion de projet et conduite du changement.



J’ai donc acquis au cours de ma formation une double compétence, qui marque de manière significative mon profil. Une première me permettant de concevoir et de réaliser des supports de communication Print ou Web, et une seconde me dotant d’aptitudes managériales.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Adobe photoshop

Final cut pro

Word

HTML

Adobe Flash

CSS

Excel

Powerpoint

Gestion de projet

Communication

PAO

Management