Céline BAUDONNET

J occupe la fonction d'acheteur/ chef de produit senior underwear / homewear/ beachwear depuis 4 ans au sein de la société CELIO. Je définis les axes stratégiques de développement des gammes de produits

Je manage 1 chef de produit junior afin de garantir la mise en place de la stratégie marketing et le suivi des objectifs.



Dans ma précédente fonction au sein de l entreprise Le Bourget, j'exerçais la fonction de responsable marketing.

Je suis diplômée de 3ième cycle - DESS Marketing - de l'Université Dauphine à Paris après avoir reçu le diplôme de Sup en Co Reims - Spécialisation Marketing en 1998.

Je suis passionnée de cinéma - S.Kubrick et M.Scorcese, et également de lecture. J'ai voyagé aux Etats-Unis, Afrique du Nord et de l'Ouest, et également en Europe.



Mes compétences :

Marketing

Textile

Management

Grande distribution