Celine BEAUDOUIN

Assure l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans les champs de l'emploi, la formation, le logement, la santé, du droit et de la citoyenneté, ainsi que de la mobilité; en partenariat avec les collectivités locales selon les politiques publiques.



Conseille et propose la mise en oeuvre d'un plan d'action avec objectifs planifiés en vue d'accéder à l'autonomie et à l'emploi de manière durable en :



-Établissant un diagnostic individuel sur la situation globale au travers d'outils et de méthodologies spécifiques et d'entretiens individualisés



-Informant et aidant à l’orientation du choix professionnel



-Identifiant les attentes et besoins des usagers en matière de parcours de formation



-Accompagnant l’élaboration et la réalisation des étapes du projet d’insertion en réévaluant les phases

si nécessaire



-Concevant et animant des actions collectives propres à chaque domaine



-Coopérant avec des partenaires extérieurs et réalisant les bilans de stage ou de formation



-Assurant une veille sur l’activité d’insertion du secteur et le suivi administratif des accompagnements