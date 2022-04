Céline BECAUD-PROMEYRAT

Professionnelle avec plus de 8 ans d’expérience dans le domaine du Knowledge Management, de la recherche et d’analyse d’information et de données de marché.

Fort esprit d’équipe et sens du service. Capacité à travailler sous pression et à gérer de multiples projets.



COMPETENCES



• Connaissance approfondie des techniques de recherche (méthodes d’intelligence compétitive, bases des données spécialisées multi secteur)

• Capacité à hiérarchiser, compiler et synthétiser des informations stratégiques à haute valeur ajoutée, exploitées à des fins de propositions commerciales, de conduite de projet ou de publications

• Pilotage d’outils de partage de la connaissance et des réseaux de communication internes

• Mise en place des programmes de formation aux outils de recherche et de partage de l’information

• Gestion de budgets et négociation avec des fournisseurs et des partenaires



OUTILS / BASES DE DONNEES



• Généralistes : Factiva, Delphes, Diane, Orbis, Amadeus, Onesource, Coface, CapitalIQ, Euromonitor, EIU, Flux RSS (feedly, netvibes)

• Automobile : IHS, LMC

• Transport : IATA, Albatross, Capa, Innovata



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Documentaliste

Automobile

Intelligence économique

Économie

Gestion de projet

Veille

Transport ferroviaire

Autonome et responsable

Transport maritime

Rigoureux et plein d´entrain

Transport routier

Confiance mutuelle et honnêteté

Knowledge Management