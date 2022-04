Céline BEDIER

COMPETENCES



Secrétariat général :

- gérer les relations avec les administrateurs et animer la vie associative

- participer à la cohérence globale d'une organisation et des actions menées



Communication (interne et externe) :

- construire un plan de communication pluri annuel

- concevoir, créer et mettre à jour des outils (supports écrits, multimédias, événementiels, etc.)

- analyser, comprendre et reformuler (à l’écrit et à l’oral)



Gestion de projet :

- piloter, planifier, suivre le budget, assurer le reporting

- conduire le changement

- encadrer et animer les intervenants internes, les partenaires et les prestataires



Management :

- recruter des animateurs régionaux

- construire et animer des formations

- accompagner au quotidien



Mes compétences :

Chargé de mission

Communication

Développement

Gestion de projet

Secretariat

Secrétariat général