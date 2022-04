Celine BEDOIREIX

• Bonne aisance relationnelle

• Orientée service/clients internes

• Expérience dans la gestion d’entreprises multi-sites



Forte d’une expérience de 16 ans acquise au sein de grandes entreprises de Services, j’ai pu développer au travers des postes occupés une certaine polyvalence dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion.

Dotée d’un fort engagement personnel, j’ai toujours mis en avant mes capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation pour réaliser les objectifs et tenir les délais impartis par mes précédentes Directions Financières.

Je souhaite réellement intégrer une équipe qui a le goût du challenge, évoluer et m’épanouir professionnellement tout en développant mes compétences.