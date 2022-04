Céline BEDOUET

Après un cursus alliant résolument le marketing aux langues vivantes, j'ai débuté ma carrière professionnelle dans le marketing téléphonique et plus précisément au sein de la Direction commerciale d'un centre d'appels filiale du premier outsourcer mondial Téléperformance.

Ceci m'a permis d'appréhender de façon plus précise les stratégies CRM et Marketing Direct en émission et réception d'appels des Grands Comptes de différents secteurs : télévision, banque-assurance, édition-presse...



Avec la ferme envie de réorienter ma carrière vers le marketing produits, je viens d'intégrer le n°1 français du déstockage NOZ.

Le but du jeu ? rendre service aux entreprises ayant besoin de se défaire de leurs stocks, leur établir des propositions de rachat après avoir fait une étude de marché approfondie sur les produits et étudié de façon exhaustive la pertinence d'implantation de cette marchandise dans notre réseau de 160 magasins. Je suis également responsable du suivi d'activité sur ma famille de produits (en l'occurrence les Arts de la Table) et du développement de la marge obtenue sur ces produits en recherchant de nouveaux fournisseurs et en fidélisant les existants.

Ce poste offre une variété de contacts et de produits qui en font toute sa richesse !



D'une nature volontaire avec une incroyable envie d'avancer et

d'apprendre, je me réjouis de prendre autant de plaisir dans cette société d'un genre atypique !



"Ce qui est difficile, je le réalise maintenant. L'impossible prendra juste un peu plus de temps..."





