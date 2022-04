Je m'appelle Céline BELLINI, j'ai 30 ans et j'ai 2 enfants. Je recherche actuellement un emploi dans le domaine RH (gestion du personnel, administration, recrutement...). Je suis disponible de suite et véhiculé mobile sur les départements 78 /28/ 27.



Suite à ma formation de niveau Bac+3 en Ressources Humaines en alternance, j’ai pu acquérir une expérience professionnelle très enrichissante dans le domaine des ressources humaines au sein d’une entreprise spécialisée en recrutement d’hôtesses d’accueil et de standardistes. Ce poste m’a permis de perfectionner mes compétences en matière de droit du travail et en gestion d’administration du personnel. J’ai eu la responsabilité du pôle recrutement des hôtesses d’accueil (entretiens face à face et collectifs) et également de la gestion administrative du personnel (contrats, avenants, suivi des tableaux de bord, passation d’annonces, recherche de profils, contact avec Pôle emploi…). Une partie du management, de l’accompagnement et de l’intégration des hôtesses d’accueil dans les entreprises clientes m’ont également été confiée.

Mon expérience au sein d’Adecco m’a permis de perfectionner mes connaissances en droit du travail de l’intérim. J’étais chargée d’accueillir, d’inscrire et de recruter le personnel intérimaire.

De plus, j’ai également une expérience en tant que conseillère à l’emploi à Pôle emploi qui m’a permis malgré l’état du marché de travail d’accompagner les personnes dans leur recherche d’emploi.



Je souhaiterais donner une évolution à ma carrière professionnelle, acquérir de nouvelles compétences et m’investir dans un poste qui me correspond. Je suis actuellement et ce depuis la naissance de mon premier enfant Assistante Maternelle Agréée mais je souhaite maintenant revenir dans mon domaine professionnelle initiale suite à un choix personnel et professionnel.

Mes précédentes expériences m'ont également permis d'acquérir une aisance relationnelle et rédactionnelle face à des interlocuteurs variés.

J’ai une très bonne maîtrise de l’informatique et je fais preuve d’organisation, de polyvalence, d’autonomie et d’une facilité d’adaptation.



N'hésitez pas à me contacter pour toute proposition de poste dans ce domaine.

Merci



Mes compétences :

Informatique

Veille juridique et législative