Céline BELLOCQ

Déjà quatre années que je travaille à l'ESTIA, environnement bouillonnant, stimulant et toujours en mouvement.

ESTIA constitue un centre important de création de valeur ajoutée sur la côte basque du fait de ses différents axes d'intervention:

-Par son école qui forme ses ingénieurs à développer des compétences et expertises très prisées par des entreprises locales, régionales et nationales

- Par son accompagnement et son accueil à des starts up technologiques grâce à son incubateur et pépinière

- Par son laboratoire de recherche qui concentre un grand nombre d'enseignants chercheurs s'impliquant sur des problématiques d'électronique, de mécanique, d'ergonomie, de gestion de l'innovation.



Je suis intégrée au service Partenariats Industriels et Communications, mes axes d'intervention sont divers:

- Prospection d'entreprises et identification de leurs besoins en terme d'étudiants stagiaires, apprentis ou jeunes ingénieurs

- Accompagnement des étudiants de façon collective ou individuelle afin de les aider élaborer un projet professionnel, et à faciliter leur démarche d'insertion

- Participation et organisation d'évènements en lien avec l'animation de l"Ecole



Mes compétences :

Marketing

Développement local

Stratégie commerciale

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Analyse financière