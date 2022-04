Celine BÉNARDEAU

Riche d’une expérience de 18 ans dans le groupe Ernest Turc, j’ai évolué sur un poste de secrétaire administrative puis d’assistante commerciale.



La taille de l’entreprise m’a amenée à être polyvalente, à concilier le travail en équipe, en coopérant avec plusieurs services, et à faire preuve d’une réelle autonomie sur mes postes.

Au cours de ces expériences, j’ai développé une capacité d’adaptation en appliquant différentes méthodes de travail, en appréhendant des spécificités de services et en travaillant avec divers environnements professionnels.



Ma capacité d’analyse et ma rigueur me permettent de traiter efficacement les demandes de la hiérarchie et mon sens du contact, de développer une approche client dans un climat de confiance.







Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel