Nicolas CAZIER

Fort d'une expérience dans le commerce, que j'ai acquis dans l'univers de la grande distribution alimentaire durant 10 ans. J'ai débuté mon apprentissage de la vie active dans l'entreprise famille, commerce de proximité alimentation, tabac presse, bar restaurant. J'ai ensuite évolué en magasin d'un poste d'employé de rayon vers un poste de manager, et enfin comme commercial terrain.



Actuellement en poste sur un profil plus administratif et sédentaire, je développe mes compétences en gestion comptable et en traitement de dossier administratif de la réalisation du devis au contrôle et à l'enregistrement de factures fournisseurs.



A l'écoute du marché de l'emploi, je recherche un poste qui me permettra de développer mes compétences et d'encadrer une équipe. Je cherche donc une entreprise pouvant m'offrir une réel évolution professionnelle.



Mes compétences :

Commerce

commercial

comptabilité

Management

manager