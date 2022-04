Céline BENNEJI

Céline Meunier Benneji,



Responsable administrative et commerciale au sein de l'IES INSTITUT, Organisme de formation.

Je suis:

- Chargée d'encadrer une équipe d'Assistantes Commerciales.

- L'interface privilégiée entre la Direction et l'équipe Administrative

- Mais également, en contact avec nos partenaires fournisseurs, centrales d'achat et nos formateurs.

Mon rôle:

- Manager mon équipe

- Gérer la partie commerciale et administrative

Afin d'amener mon équipe aux objectifs fixés.

- Mettre en place et veiller au bon fonctionnement de notre système qualité NF 214 AFNOR



Mes compétences :

Informatique

Gestion administrative

Planification

Management

Gestion de la qualité

Gestion commerciale

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel