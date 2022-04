Celine BENOIST

Ouverte et curieuse d’esprit j’ai occupé différents postes comme assistante commerciale, assistante administrative, chargée de communication, assistante de gestion de formation.



Je suis également une passionnée de théâtre. Je suis dans une troupe depuis 12 ans. Depuis 4 ans, j'ai rajouté à mes compétences de comédienne, la mise en scène. Avec le management d'une équipe de comédiens et de techniciens pour la conception décor. Dans cette troupe, je suis en charge également de la communication et la réalisation de différent support nécessaire à notre publicité ou des invitations.