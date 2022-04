Céline BENOIT

Actuellement je vis dans le sud et suis sous contrat à durée déterminée. Mon contrat chez REYES GROUPE se termine le 31/08/2018 et je souhaite pour la rentrée 2018 revenir vivre à Valenciennes et c’est pour cela que je vous sollicite dès aujourd’hui.



Titulaire d'un BTS en comptabilité et gestion des organisations, je me suis forgée une expérience professionnelle solide au cours de ces 9 dernières années en exerçant ma fonction de comptable fournisseurs dans plusieurs entreprises telles que Auchan, Idgroup etc. J'ai ainsi pu développer mes aptitudes opérationnelles en effectuant, notamment, des rapprochements bancaires, des enregistrements comptables divers, des relances clients, des règlements fournisseurs, des encaissements clients etc. J’ai également fait preuve de polyvalence qui m’a permis d’étendre mes compétences à d’autres postes tels que celui de standardiste ou encore d’assistante achats.



Mes compétences :

Formation

Gestion hebdomadaire des tâches de l équipe

Établissement et analyse des résultats de l équipe

Comptabilité et traitement des litiges

Invoicing > Issuing Invoices

Bookkeeping

Bank Reconciliations

Commodities

CODA

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel

Microsoft Word