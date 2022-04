Céline BENSAID

Diplomée de l'ESG Commerce International en 2003, j'ai intégré National Instruments en tant que coordinatrice événements. En 2005, je suis promue Responsable des événements et je gère depuis le service événements de la société.

- Planning des événements

- Plan de promotion événementielle

- Coordination avec les équipes presse, direct marketing, base de données

- Responsable de la logistique des événements

- Gestion du budget événements

- Analyse et reporting

- Fonction de management



Dimension internationale :

- Formation à l'étranger

- National Instruments : société américaine - échanges quotidiens avec la maison mère et les filiales du monde entier



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

Management

Marketing

Gestion de projet