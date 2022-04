Céline BERARD BONDOUX

Exclusivement tournée depuis 2011 vers le business développement personnalisé et la construction de notoriété, je vous accompagne :

- > dans l'identification d'objectifs précis et d'actions liées à mettre en place,

- > dans le développement optimisé de votre activité chez vos clients,

- > dans la sécurisation de votre business existant,

- > dans la création de liens avec vos contacts (clients, prospects ou prescripteurs),

- > dans la conquête de nouveaux clients,

- > dans l'utilisation des réseaux sociaux à votre avantage,

- > dans la recherche de vos points forts et de leur valorisation (orale et écrite),

- > dans la rédaction de messages personnalisés qui permettront de vous démarquer,

- > dans la mise en place d'actions pour dynamiser votre réseau de prescripteurs,

- > dans le développement par le cross selling,

- > dans le business développement au sens large, en tenant compte de votre personnalité, du temps que vous souhaitez y consacrer et de vos attentes.



Mon plus ?

Etre sur le terrain avec vous et vous accompagner, par des actions concrètes, dans la mise en place de VOTRE propre dynamique de business développement !



ACTIVDEVcrm a été créé fin 2015 pour vous accompagner dans la gestion de votre développement commercial et dans votre communication vers les réseaux.



Mes clients ?

- > Les avocats associés,

- > Les avocats collaborateurs ayant pour objectif de devenir "associé"​,

- > Les dirigeants d'entreprises,

- > Les experts comptables.



Une évidence ?

Mon savoir-faire, ma rigueur, ma disponibilité, mes compétences, mes résultats...

Ce sont mes clients qui en parlent le mieux !! N'hésitez pas à demander une mise en relation !





Mes compétences :

Management

Communication

Marketing

Commercial

Coaching business développement

Excellente connaissance et pratique des profession