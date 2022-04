Celine BERGES-MERZOUG

19 ans d'expérience professionnelle, 5 ans par métier:

gestionnaire de clientèle jusqu'en 2001

moniteur des ventes, développement des compétences des forces de vente par le coaching terrain, et la formation en salle jusqu'en 2006

Puis manager développeur d'une création d'agence jusqu'en 2012

manager de 2 points de ventes jusqu en septembre 2014

Aujourdhui, je suis directeur du secteur commrrcial de Vincennes : 5 points de ventes, 5 managers pour une equipe de 33 collaborateurs.



Diplomée du CESB mention Bien et CESA HEC promotion 2011



Aujourd'hui, je souhaite utiliser mon savoir et mon savoir faire dans une dimension plus macro, en intégrant les fonctions support de la formation, et du marketing développement.



Mes compétences :

Developpeur

management

Formateur