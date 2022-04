Céline BERNARD

Passionnée par la communication et le monde du Web, j'ai décidé de lancé mon auto-entreprise en tant que Chef de projets Web et Communication.

Après 6 ans d'expérience dans une entreprise textile, je propose divers services qui reposent sur les secteurs d'activité suivants :



Gestion de site Internet

- Participation au développement d'un site e-commerce / vitrine

- Mises à jour et évolutions

- Suivi des retombées, analyse et axes de développement



Webmarketing

- Mise en place des actions stratégiques

- Suivi et analyse grâce à divers outils - Analytics, Adwords

- Réalisation de Newsletter, questionnaire de satisfaction



Community Management

- Gestion d'un blog : réalisation d'interview, rédaction d'article, publication, ...

- Présence sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo...

- Gestion de l'e-réputation sur le web



Communication

- Réalisation d'actions de communication off-line et on-line

- Relation presse et partenaires

- Élaboration de documents de support

- Mise en œuvre de supports de communication



Mes compétences :

Communication externe

Rédaction web

Gestion de projets

Textile Habillement

Webmarketing

Marketing

Communication

Web