Céline BERNARDIN

La communication, une évidence ! Organisée, dynamique, pragmatique, j’aime ce métier vivant et relationnel qui ne laisse pas de place à la routine. Et pourtant, j'ai fait mes premières armes en tant qu'ingénieur en agriculture et scientifique de formation... Très vite, j'ai eu le déclic en commençant à écrire des articles techniques. Dès lors, tous mes choix professionnels ont convergé vers ce domaine. Comment je vois mon métier ? En tant que responsable communication, je cherche toujours à prendre du recul afin d'avoir une vision stratégique et globale pour valoriser l'image de mon entreprise, tout en restant concrète et pragmatique pour gérer l'opérationnel.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Web

Communication institutionnelle

Evénementiel

Relations Presse

Communication interne

Communication externe

Photographie

Réseaux sociaux