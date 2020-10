Maeva Biensans

Bonjour !



Besoin de contenus rédactionnels ? Échangeons autour de votre projet.



Vous êtes à la recherche d'un rédacteur web ? Vous aimeriez :



- gagner du temps ;

- déléguer la rédaction SEO à un professionnel ;

- commander de gros volumes de textes ;

- améliorer l'image de votre marque ;

- booster la visibilité de votre site web dans les moteurs de recherche ;

- convertir vos lecteurs en clients potentiels...



Grâce à la formation en rédaction web SEO de Lucie Rondelet, j'ai acquis de nombreuses compétences. Quelle que soit votre motivation, vous pouvez compter sur moi pour les services suivants :



rédaction et optimisation de contenus :

- articles de blog

- pages d'accueil ou "à propos"

- pages de présentation (par catégories)

- descriptifs de produits (en e-commerce)

- transcription audio (vidéos ou podcasts)

- recherche de mots-clés

- intégration des balises HTML

- renforcement du maillage interne



Mais aussi :



- correction

- stratégie éditoriale

- création de plannings éditoriaux

- campagne de backlinks

- audits SEO, etc.



Autodidacte et curieuse, je suis toujours en quête de nouveaux défis.



Passionnée d'écriture et avide de connaissances, je souhaite contribuer à la réalisation de votre projet. Je m'intéresse à de nombreuses thématiques et sais m'adapter facilement.



Si vous désirez du contenu attractif, pertinent et optimisé, contactez-moi !