Clément LASSERRE

Rédacteur WEB SEO freelance basé à Bordeaux.



Mes principales missions :



- Rédaction Web optimisée SEO

- Audit SEO de votre site et conseil en stratégie

- Relecture et corrections



Les principaux supports sur lesquels je travaille :



Page fixe de site web : accueil, à propos, contact, cgv, mentions légales ;

Article de blog ;

Fiche produit ;

E-book ;

Newsletter ;

Communiqué de presse ;

Naming et description de vidéo ;

Infographie ;

Retranscription vidéo/podcast ;

Article/page copywritée.



Des besoins ? N'hésitez pas à me contacter : c.lasserrepro@gmail.com