Laëtitia Lorenzon

Rédactrice web SEO convaincue (et convaincante, je crois bien), j'ai commencé par exercer ma plume dans l'Education nationale, avant de devenir romancière et correctrice... ce qui m'a mené tout droit à l'écriture pour le web.

En gros, je pourrais résumer mon métier ainsi : je lis et j'écris toute la journée.



Spécialisée en sciences, santé, éducation et métiers du livre, j'aime explorer d'autres domaines, la curiosité étant un de mes plus beaux défauts.



Articles de blog, pages fixes de site web, publications pour les réseaux sociaux, livres blancs sont autant de supports que j'utilise, car toutes les manières de communiquer m'interpellent. Mention spéciale pour le storytelling qui met à profit ma plume de conteuse d'histoires.