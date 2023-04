Elvira MADERISAS

Je suis rédacteur web SEO (enchantée ) !



Ce que je fais :



Mon travail consiste à rédiger du contenu rédactionnel SEO pour ton entreprise et ton site Internet,





Quel est l'intérêt d'écrire fréquemment ?



J'observe 3 intérêts à fournir régulièrement du contenu en ligne :



1 - créer du contenu rédactionnel SEO = augmentation du trafic (des vues) ;

2 - gagner en visibilité = gagner en crédibilité auprès des moteurs de recherche et des internautes ;

3 - plus de vues = plus d'opportunités et donc plus de chiffres d'affaires .



Écrire prend du temps.

Rédiger du contenu rédactionnel SEO est un travail.

Mon travail est de rédiger du contenu SEO de qualité pour que tu gagnes du temps et de l'argent !



Je te propose ainsi :



- de rédiger ton contenu web SEO (pages fixes, pages de vente, article de blog, etc.) ;

- de reformuler l'existant en optimisant et en corrigeant les textes ;

- d'utiliser des techniques de web marketing pour amener les visiteurs à agir ;

- de retranscrire tes vidéos YouTube et d'y insérer les sous-titres ;

- de retranscrire tes enregistrements (ex. formation) en fiches de révision.



On discute de ton projet, de tes besoins et on commence à travailler ensemble !



Qui suis-je ?



1 - Diplômée en Master Sciences humaines et sociales ;

2 - 5 ans en tant qu'adjointe du patrimoine ;

3 - Formation Rédaction Web par l'organisme de Lucie Rondelet ;

4 - Jeune autoentrepreneuse !



Dotée d'excellentes capacités rédactionnelles, empathique et ayant un bon relationnel, j'ai décidé de mettre à profit mon expérience et mes compétences !



Alors, on propulse ton entreprise ensemble ?