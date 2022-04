Céline BERRETTE

Historienne du Patrimoine depuis 2005, je réalise des recherches historiques à propos de propriétés bâties : Château, Manoir, Maison, Ferme et autres bâtiments anciens. A cette fin, je recherche, transcris et étudie les archives, relève la bibliographie générale, étudie et synthétise enfin l'histoire d'un lieu, d'un patrimoine. Vous souhaitez connaître l'histoire de votre maison, de votre domaine, vous possédez des archives que vous n'arrivez pas à lire (latin ou vieux français) et vous avez besoin d'une archiviste, vous souhaitez valoriser votre patrimoine, je suis à votre disposition.



Mes compétences :

Paléographie

Etude Historique

Recherche documentaire

Culture

Histoire

Médiation culturelle