Céline BERSON

° Définir la stratégie de communication commerciale

° Identifier, cibler et prospecter les partenaires

° Animer un réseau de partenaires

° Négocier et signer les accords de partenariats

° Community manager

° Gestion administrative

° Développement des outils de communication

° Formatrice: communication - management - RH - Vente - Marketing



Un sens Commercial affirmé

Bonne communicante

Pédagogue

Esprit de synthèse et d'analyse

Esprit d'équipe et autonome

Passionnée de sport Handball et Rugby

Passionnée de musique joue de la guitare, de la basse et du cajon (Percussion Espagnoles)



Autre information

- PSC 1 - ASST

Permis B + vh

Permis moto + Moto

Permis bateau



Mes compétences :

Conseillère emploi formation

Commerciale

Communication interne/externe

Marketing opérationnel

Formation professionnelle

Formatrice

Webmarketing

Communication