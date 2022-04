Jennifer KARDJO

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Avec 10 ans d'expérience dans différents secteurs d'activités tels que la Publicité, la Mode, l’Automobile, la Grande Distribution, la Téléphonie mobile et la Décoration, j'ai acquis de solides compétences dans la communication globale, le marketing opérationnel, le commerce et le digital.



Passionnée par Internet et les nouveaux médias, j'ai décidé de perfectionner mes qualifications en mêlant mes deux domaines de prédilection : le marketing et le digital.

Cet objectif s'est notamment confirmé en février 2016, à travers un Cycle Certifiant Web Marketing & Communication Numérique, afin d’offrir de façon optimale mes compétences et mes centres d’intérêts à votre service.



Curieuse, autonome et dynamique, je suis très investie dans mon travail et prends à cœur d’accomplir les projets qui me sont confiés. Mon sens du relationnel et ma force de proposition me permettent de créer facilement du lien et de la cohésion au sein de mon équipe.



Mais le marketing interactif n’est pas ma seule passion, j’adore voyager et découvrir de nouvelles cultures. Je pratique également avec grand plaisir les danses latines et tout ce qui concerne les arts créatifs et jeux vidéos.



N'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je partagerai ma passion du marketing, de la communication et du digital avec vous !



Mes compétences :

Commerce

Communication

Distribution

E commerce

Vente

Web

Web marketing

Microsoft Office

Stratégie digitale

Marketing opérationnel

Management

Marketing stratégique

Merchandising

Gestion de contenu

Esprit d'équipe

Réseaux sociaux

Culture web