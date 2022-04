Céline BERTE

• CHEF DE PROJET :

o Gestion de projet (définition des objectifs, spécifications, pilotage et suivi, qualification, livraison, gestion du budget et des ressources)

o Conception fonctionnelle des applications

o Aide à la conduite au changement

o Conseil en organisation

o Interlocuteur métier auprès des ingénieurs informaticiens

o Réponses aux Appels d'offre et avant-ventes





• CHEF DE PRODUIT MARKETING (BtoB) :

o Gestion de gammes de produits (cycle de vie du produit, lancements, approvisionnements, communication, promotions, pricing)

o Etude de marché et veille concurrentielle

o Réalisation des supports commerciaux et animation de la force de vente



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing produit

Organisation

Marketing opérationnel

Accompagnement au changement

Gestion de produit

Veille concurrentielle