Olivier HANNEBICQUE

Autodidacte dans ma jeunesse, étudiant passionné dans mes cursus, pour atteindre mes objectifs d'exercer mon métier d'Ingénieur Systèmes depuis 2011 et celui de Chef de Projet depuis fin 2016.



Des missions dans l'Ingénierie Systèmes & Réseaux et une expérience concrète dans l'Architecture Technique et la coordinations de projets d'intégrations, m'ont permis de consolider un fort socle technique mais aussi de développer ma relation aux autres métiers du Digital et du Système d'Information.



Depuis fin 2016, j'ai rejoint l'ESN Groupe OPEN sur des missions de Chefferie de Projets.





Exemples d'environnements techniques de travail :

Architecture systèmes et réseaux (Windows NT à 2012 [AD, Exchange, DNS, DHCP, IIS/.net...], Windows 9x à 10, Linux [Red Hat, CentOS, Debian...] Vmware ESX 4, Citrix XenDesktop/XenApp, scripting (PowerShell, T-SQL, VBS, Batch), SQL Server 2014, Oracle 12C, Nagios/Centreon/Cacti, Apache/Tomcat/Java, LAMP, CheckPoint UTM-1, Cisco, F5 Big-IP, Juniper, LAN, WLAN, WAN...) ainsi que la maîtrise d'outils d'Exploitations (que j'ai moi même mis en place voir participer à leur mise en place) : Ordonnanceur SMA OpCon, SCCM, MFT Axway FEX, RMS, ESB...).





N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

OpCon

SQL Server

IIS

Nagios

Windows Server

Linux

SCCM

Windows PowerShell

Gestion de projet technique

Active Directory

VMware ESX

Centreon et Nagios

Citrix XenApp