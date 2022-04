Céline BERTRAND

Plusieurs années en tant que commerciale itinérante m'ont permis d'être autonome, organisée et combative.

Puis j'ai souhaité me poser au sein d'une agence tout en gardant un certain dynamisme qui permet de ne pas s'asseoir sur ses acquis et de toujours chercher des solutions pour évoluer.

Le domaine de l'immobilier correspondait donc à mes attentes.



Il faut pouvoir être réactif, disponible, patient, calme, toujours chercher ce qui peut faire développer notre clientèle et surtout savoir négocier avec une main de fer dans un gant de velours.

S'adapter également à une clientèle tant vendeurs qu'acquéreurs avec des besoins différents.



Après 5 ans en tant qu'expert immobilier, j' ai relevé le défi de me former afin de devenir conseiller financier dans le but de trouver des solutions de prêt immobilier pour les personnes souhaitant financer leur projet.



Mes compétences :

Prospection

Négociation

Conseil

Rigueur

Dynamisme

Organisation