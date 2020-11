Céline BERVAS

Je souhaite participer aux actions visant à améliorer l'Expérience Client en analysant les besoins utilisateur, en identifiant les risques de points de friction, en optimisant le Parcours Client et en suivant la mise en place des livrables attendus lors d'ateliers et de sprints.



Toutes ces étapes-clés de gestion de projet seront aussi réalisées en prenant en compte l'Expérience Collaborateur. Celle-ci est étroitement liée à la réussite de chaque projet et à l'Expérience Client.



En effet, il n'est pas rare de découvrir que la plupart des facteurs bloquants d'un Parcours Utilisateur sont dus à une étape en lien avec un changement d'outil interne ou des actions réalisées par des services différents.



Tout projet doit donc être pensé en mode agile et transverse où une part importante sera donnée à la transmission d'informations et à l'échange de bonnes pratiques entre collaborateurs.



#Pédagogie & #Evangélisation



