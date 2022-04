Céline BESSON

Diplômée en décembre 1998, j'ai effectué plusieurs remplacements puis j'ai été embauchée en janvier 1999 à la Clinique de Fontaine pour travailler dans le service "SOS Mains".

J'ai décidé t'intégrer le service public au CHU de Dijon en mai 1999 où j'ai exercée dans divers services: médecine gériatrique, hépato-gastro-entéroloqie, chirurgie viscérale et endocrinienne et hémato-onco-pédiatrie.

Je suis intéressée par les services où le côté relationnel du soin et tout aussi important que le côté technique.



Mes compétences :

Hémato- onco pédiatrique

Médecine gériatrique

Chirurgie viscérale et endocrinienne

Médecine hépato-gastro-entérologique