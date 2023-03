Après 12 ans au sein du Groupe Rémy Cointreau, j'ai choisi de rejoindre le Groupe LACROIX pour accompagner la transformation et le développement du Groupe.

Riche d'une double expérience en siège et en usine, j'ai occupé des fonctions de DRH de division, RRH de site et Directeur du développement RH



Mes compétences :

Sensibilité Business / Business partner

Empowerment

Développement des compétences

Fiabilité / Confidentialité

Industrie / Production

Ressources humaines