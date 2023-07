Céline BRANQUET

Commerciale dans l'âme, je met mes compétences au service d'une équipe. Mes expériences professionnelles ont renforcé mes techniques de vente et mon sens de relationnel qui est un de mes atouts majeur.

Dynamique, organisée, ayant le goût du challenge aujourd'hui je suis épanouie dans la vente qui reste naturelle pour moi.

Il m'a fallut faire un choix entre une vie sur la côte et une carrière commerciale. Aujourd'hui je préfère dynamiser une boutique de prêt à porter et augmenter son CA, et oui on ne se refait pas même avec mon nouveau statut de vendeuse je reste attachée aux chiffres et au résultat.



Mes compétences :

Atteinte des objectifs

Conseil

Négociation commerciale

Relationnel clients

Formateur commercial

Organisation du travail

Vente directe

Dynamique de groupe