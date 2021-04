Céline CHASSAGNE

Consultante technico-fonctionnelle SAP confirmée, je souhaite mettre mes 15 années d’expérience en Entreprise dans l’analyse, la définition de solutions logicielles et la coordination de projet, au profit d’un poste de consultante fonctionnelle logistique.

J'ai réalisé l’ensemble de ma carrière chez Logica. Elle a commencé en tant qu’analyste développeur pour évoluer ensuite vers un poste de Consultante fonctionnelle MM / PP / QM.

Mes points forts sont mes aptitudes à planifier, organiser et analyser les différentes phases d’un projet SAP.

Aujourd’hui ma priorité est de pouvoir travailler dans le domaine logistique (MM/PP) directement en collaboration avec le client afin de recueillir son besoin fonctionnel, et d’évoluer vers la mise en place du paramétrage en amont.





Mes compétences :

Graphisme

Photo

Création

Communication

Infographiste

Print

InDesign