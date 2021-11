Benoît ALBAREIL

Manager de plus de dix années d’expérience en gestion générale, gestion des technologies et gestion des ventes stratégiques, incluant la responsabilité financière à son propre compte et auprès de firmes nationales et internationales en consultation de gestion, services TI, télécommunication et technologies de l’information. Compétences démontrées

de leadership dans l’habileté à mettre en place et à gérer des organisations efficaces et rentables. Expérience des services professionnels, familiarité avec les industries manufacturière, de la santé, spatial et du transport aérien. Pilote Professionnel. Reconnu pour sa vision stratégique, sa capacité à pousser la réflexion hors des sentiers battus et son

ingéniosité à résoudre les problèmes.



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Gestion de projet

Communication

Management

Direction générale

Ressources humaines

Economie