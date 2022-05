Thierry RENAULT

• 19 années d’expérience en intégration du progiciel SAP : Modules CA et intégration dans les modules SD/MM/CS/PP/LES-WM(S) (SAP R3 toutes versions) dans des environnements multi-tailles avec tant des compétences techniques (expert), fonctionnelle (Senior à expert) qu’en architecture (confirmé)

• Profondes connaissances des métiers de l’entreposage, du transport (côté chargeur) et de l’optimisation des flux magasins

• Analyse d’existant ou de besoins, Audit et rapport, réalisation de cahier des charges, élaboration de préconisations ou de plan d'amélioration/optimisation du SI, Gestion de projet, Architecture, étude fonctionnelle et technique, Conception générale, paramétrage, Élaboration de spécifications fonctionnelles et/ou techniques, développement, Recette / Test, Déploiement et mise en production, Maintenance et exploitation, Assistance maîtrise d'ouvrage, Assistance maîtrise d'œuvre, Structuration et exécution des contrats de prestations externalisées avec SLA, PAQ/PQP et démarche ITIL (notamment les facettes : Service desk, gestions des incidents et des changements)

• Bonnes connaissances des grands principes techniques de BW et des fonctionnalités et apports de MDM, XI, Solution Manager avec notamment ses processus de tests de non-regression

• Gestion des hommes et des affaires avant-vente et delivery en SSII